Camion dei vigili del fuoco fuori strada sulla provinciale: due feriti

BRINDISI – Stavano andando a spegnere in incendio che stava divorando un albero sulla provinciale che collega Brindisi a San Pietro Vernotico quando si sono ritrovati a soccorrere i loro stessi colleghi rimasti coinvolti in un incidente stradale: uno dei mezzi boschivi era finito in una campagna dopo aver sfondato il guardrail. Si sono vissuti momenti di apprensione nella mattinata di oggi (giovedì 4 luglio) sulla ex statale 16 che collega Brindisi a San Pietro dove un mezzo dei vigili del fuoco è uscito fuori strada.

Autista e passeggero sono rimasti bloccati nell’abitacolo a seguito dell’urto contro il guardrail e i primi a soccorrerli sono stati proprio i colleghi. La squadra del “boschivo” era divisa su due mezzi: pick-up e camion. Le cause che hanno fatto perdere il controllo del mezzo all’autista sono al vaglio degli agenti della Polizia locale di Brindisi, intervenuti per i rilievi del caso, fatto sta che il camion dopo una brusca frenata ha invaso la corsia opposta sulla quale procedeva un pullman. Per evitare l’impatto il conducente avrebbe tentato di ritornare sulla corsia di marcia sfondando il guardrail.

I due occupanti hanno riportato diverse ferite e contusioni. In attesa dell’arrivo delle ambulanze del 118 i colleghi hanno prestato i primi soccorsi. Sul posto sono anche giunte altre squadre dei vigili del fuoco. L’incidente si è verificato all’altezza di un’area di servizio.

Alcuni vigili del fuoco si sono occupati della viabilità in attesa dell’arrivo degli agenti della Polizia locale, altri hanno soccorso i colleghi e altri ancora sono andati a spegnere l’incendio dell’albero. Sul posto sono state inviate tre ambulanze, i feriti sono stati portati al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi.