Scontro al solito incrocio tra le provinciali: due feriti

CELLINO SAN MARCO – E’ di due feriti e due auto danneggiate il bilancio di un incidente verificatosi intorno alle 13 di oggi, venerdì 7 febbraio, all’incrocio tra le provinciali che collegano Cellino San Marco a Oria e la Tuturano-San Donaci. Una Fiat Stilo e una Opel Astra dopo essere entrate in collisione sono finite su un’isola spartitraffico, una ha abbattuto un segnale stradale.

Secondo una prima ricostruzione uno dei due veicoli proveniva da direzione Oria e procedeva in direzione Cellino, l’altra da Tuturano andava verso San Donaci. Sul posto sono state inviate alcune ambulanze del 118 e i carabinieri che si sono occupati dei rilievi e della gestione della viabilità.

Il personale della ditta Tarantini, invece, si è occupato della rimozione dei veicoli e della pulizia dell’asfalto per conto della ditta “Sicurezza e Ambiente”. Si tratta di un incrocio spesso teatro di incidenti anche gravi e al centro di polemiche per i mancati interventi di messa in sicurezza.

