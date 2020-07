Moto fuori controllo sulla provinciale: un giovane perde la vita

FASANO – Un 21enne di Fasano, Stefano L’Abbate, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 12 luglio, in seguito a un incidente stradale verificatosi sulla strada provinciale 113 che collega Alberobello a Monopoli, in territorio di Martina Franca.

Il giovane viaggiava a bordo di una moto che per cause in corso di accertamento è finita uscita strada, finendo in un terreno. Sul posto è stata inviata un’ambulanza del 118 i cui sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L’incidente si è verificato in un tratto caratterizzato da doppie curve.