Incidente stradale sulla litoranea: muore ragazza di 29 anni

TORRE SANTA SUSANNA - E' finita in tragedia quella che doveva essere una bella giornata in moto: Maria Mandurino, 29 anni, di Torre Santa Susanna, è morta nella serata di oggi, sulla strada del ritorno a casa, lungo la litoranea salentina interna. Non c'è stato niente da fare per lei. Ferito in maniera grave il ragazzo, suo coetaneo, che era alla guida della moto di grossa cilindrata, Luigi Volpe, portato d'urgenza in ospedale, al Santissima Annunziata di Taranto.

L'incidente è avvenuto sulla strada che collega Avetrana a Torre Colimena, nei pressi della località balneare Urmo Belsito che ricade nella marina di Manduria. La moto ha perso aderenza e la ragazza è stata sbalzata sull'asfalto. Quella caduta non le ha lasciato scampo. Nulla hanno potuto i soccorsi. Sul posto sono arrivati il personale del 118 e i vigili del fuoco. Ma la giovane era già deceduta. Ancora da chiarire le causa dell'incidente, aspetto sul quale sono al lavoro gli uomini delle forze dell'ordine. Entrambi i giovani coinvolti nel tragico incidente indossavano il casco.