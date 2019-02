Scontro frontale sulla strada per il mare: deceduti una donna e due coniugi

SAN PIETRO VERNOTICO – Gravissimo incidente sulla strada provinciale 86 che collega San Pietro Vernotico a Campo di Mare. Da quanto accertato fino a questo momento si è trattato di uno scontro frontale, tre le persone coinvolte. Una donna, Manuela Vigneri, 40enne di San Pietro è deceduta e due coniugi di Cellino San Marco sono deceduti poco dopo in ospedale, lasciano tre figli. Si tratta di Giuseppe Ferulli 52 anni e Alessandra Leuzzi 42 anni. Lui era un noto odontotecnico del posto.

L’impatto tra i due veicoli, una Ford e un suv Nissan, si è verificato all’altezza della curva che porta in contrada Fauso, dove c’è una cappella che ospita la statua di Sant'Antonino. Sul posto è giunta per prima una pattuglia dell’istituto di vigilanza G4 che ha immediatamente richiesto l’intervento di vigili del fuoco, 118 e forze dell’ordine.

La donna è morta sul colpo, i coniugi sono stati portati al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi da ambulanze del 118 in gravissime condizioni, giune dal Ppt di San Pietro Vernotico. Purtroppo i sanitari nulla hanno potuto fare per strapparli alla morte. Entrambi hanno smesso di respirare poco dopo essere giunti in ospedale. Le auto sono state rimosse con il carro attrezzi e parcheggiate nel deposito giudiziario Tarantini, sotto sequestro. La ricostruzione della dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti della Polizia locale di San Pietro Vernotico.

Una strada maledetta

Una strada, quella che collega San Pietro Vernotico a Campo di Mare, troppe volte macchiata di sangue su cui gli Enti preposti tardano a prendere provvedimenti. Gli incidenti sono frequenti, quelli mortali anche. Se ne registra almeno uno all'anno. Si tratta di una strada di competenza della Provincia da anni in attesa di essere messa in sicurezza. Certamente una delle cause dei sinistri è l'alta velocità, l'altra sono le distrazioni alla guida, ma Provincia, Comune e forze dell'ordine, ognuno per le proprie competenze, forse devono cominciare ad adottare tutte le misure e i dispositivi idonei a evitare tragedie di questo genere.

Gallery