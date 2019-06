Incidente tra due auto sulla Ostuni-Ceglie: quattro feriti

OSTUNI – Incidente sulla provinciale Ostuni-Ceglie Messapica attorno alle 13.30 di oggi 8 giugno 2019, con quattro feriti. Due auto, una Ford Focus e una Fiat panda sono entrate in collisione all’altezza di contrada Traetta. I conducenti e gli occupanti dei due veicoli, quattro persone in tutto, sono rimaste ferite e sono state trasferite all’ospedale Perrino di Brindisi dalle ambulanze del 118. Sul luogo anche i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni, che hanno estratto dalle lamiere gli occupanti della Panda, e la Polizia locale della Città Bianca, che invierà una relazione sull’incidente al magistrato di turno della procura. Dai primi rilievi, le due auto procedevano in direzioni opposte. La provinciale Ostuni-Ceglie è un rettilineo, ma è fitto di dossi che impediscono una corretta visibilità, pertanto vi sono limiti di velocità e divieti di sorpasso.