Incidente con tre feriti: uno incastrato estratto dai pompieri

CISTERNINO – E’ di tre feriti e due auto danneggiate il bilancio di un incidente verificatosi nel pomeriggio di oggi, venerdì 22 febbraio, sulla strada provinciale che collega Ostuni a Cisternino a pochi chilometri dalla frazione cistranese di Casalini.

Le auto coinvolte sono una Fiat Bravo, sulla quale viaggiavano due persone e una Smart al cui interno c’era solo il conducente. Uno degli occupanti è rimasto incastrato nelle lamiere contorte dell’abitacolo e per estrarlo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. La squadra è giunta dal distaccamento di Ostuni.

I feriti sono stati presi in carico dal personale del 118, tutti sono stato portati al pronto soccorso dell’ospedale di Ostuni. La dinamica e le cause che hanno provocato l’incidente sono al vaglio degli agenti della Polizia locale, recatisi sul posto per i rilievi di rito.