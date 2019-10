Incidente sulla provinciale: auto finisce contro muretto a secco

OSTUNI – Momenti di paura nella mattinata di oggi, domenica 13 ottobre, sulla strada provinciale che collega Ostuni a Fasano dove una Renault Clio condotta da una donna è andata a sbattere contro un muretto a secco che costeggia un uliveto a ridosso della carreggiata. Sul posto oltre a un’ambulanza del 118 è stata inviata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni per mettere in sicurezza il veicolo, dotato di impianto a Gpl.

La donna è stata portata in ospedale ma le sue condizioni non dovrebbero essere preoccupanti. L’incidente si è verificato alle porte della Città Bianca in un tratto caratterizzato da curve.