Scontro all'incrocio: auto finisce contro un muro, ferito il conducente

BRINDISI – Dopo un urto con un’auto, ha terminato la sua corsa contro lo spigolo di un muro. E’ stato trasportato in ospedale il conducente di una Ford Fiesta che intorno alle ore 8,15 di oggi (martedì 5 febbraio) è rimasta coinvolta in un incidente avvenuto all’incrocio fra via Monte San Michele e via Montenero, al rione Cappuccini.

L’altra auto coinvolta è una Volkswagen Polo di colore bianco. Si presume che la collisione sia stata causata da una mancata precedenza. A seguito dell’impatto, la Ford ha invaso il marciapiede, scontrandosi con il prospetto di una palazzina. Sul posto si è recata un’ambulanza con personale del 118. Il conducente della Fiesta era vigile e cosciente. L’uomo è stato condotto presso il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino. I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale.