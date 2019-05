Nuovo incidente sulla strada per il mare: due auto coinvolte

SAN PIETRO VERNOTICO – Ancora sirene di ambulanze del 118 sulla San Pietro-Campo di Mare, ancora incidenti e paura. Paura per le persone coinvolte e per chi da casa riceve le notizie. Una strada troppo spesso macchiata di sangue. Nella mattinata di oggi, mercoledì 29 maggio, una Fiat Panda e una Volkswagen Golf si sono scontrate violentemente, l’impatto è stato così forte che alla Golf sono scoppiati gli airbag anteriori e posteriori. Per fortuna nessuna delle tre persone coinvolte, ha riportato conseguenze preoccupanti.

L’incidente si è verificato all’altezza dello svincolo che collega la provinciale con la superstrada per Brindisi, a ridosso del cavalcavia. L’impatto è avvenuto durante l’immissione di uno dei veicoli sulla provinciale. Alla base dello scontro c’è una mancata precedenza, per fortuna i danni più gravi sono ai mezzi. Entrambi sono stati rimossi con il carro attrezzi e parcheggiati nel deposito giudiziario Tarantini. Sul posto sono state inviate due ambulanze del 118.

Gli agenti della Polizia locale di San Pietro, i primi a giungere sul posto, e i colleghi di Torchiarolo, competenti per territorio, si sono occupati dei rilievi e della gestione della viabilità. Il personale della ditta Tarantini si è anche occupato della rimozione dei detriti per contto della ditta "Sicurezza e Ambiente".

L’ultimo incidente sulla strada provinciale 86 risale al 23 febbraio scorso e ha provocato la morte di tre presone, marito, moglie e una donna. Altre persone negli anni hanno trovato la morte su quella strada, l’invito alla prudenza è d’obbligo ma anche l’invito agli organi competenti, in questo caso l’Ente Provincia, a renderla più sicura. Alle forze dell’ordine e al Comune di San Pietro ad adottare tutti i provvedimenti di loro competenza.

Gallery