Scontro tra auto e Tir sulla strada per il mare: feriti padre e figlio

SAN PIETRO VERNOTICO - La strada provinciale 86, che collega San Pietro Vernotico a Campo di Mare torna a destare preoccupazione tra i cittadini: un incidente si è verificato poco dopo le 12 di oggi, giovedì 16 luglio dove sono rimaste ferite due persone. Si stratta di due uomini di San Donaci, padre e figlio di 62 anni. L’auto sulla quale viaggiavano, una Citroen Saxò, si è schiantata contro un Tir che dalla strada statale 613 si immetteva sulla strada provinciale 86. Il primo a soccorrere i due l’automobilista che li seguiva, che ha assistito alla scena, il veterinario Pietro De Rocco.

Sul posto si sono recate due ambulanze del 118, una proveniente dal Punto di primo intervento di San Pietro Vernotico e l’altra da Brindisi e gli agenti della Polizia locale di San Pietro che si sono occupati della ricostruzione della dinamica e della gestione della viabilità molto intensa in quella fascia oraria.

Va ricordato che sulla sp 86 si immettono gli svincoli per la superstrada Brindisi-Lecce. La Citroen che procedeva in direziona mare si è danneggiava nella parte anteriore ed è stata rimossa con il carro attrezzi della ditta Tarantini i cui dipendenti si sono occupati anche della rimozione dei detriti dall’asfalto per conto della ditta “Sicurezza e Ambiente”. I due feriti sono stati portati al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi.