Violento scontro all'incrocio: spavento per due anziani e una ragazza

BRINDISI - Un violento scontro fra due auto si verificato intorno alle ore 14.30 di oggi (lunedì 10 febbraio) all'altezza dell'incrocio fra via Palmiro Togliatti e via Galanti, nei pressi dell'istituto professionale Morvillo Falcone. Una Kia Picanto alla cui guida si trovava una brindisina di 19 anni, per cause da accertare, è entrata in collisione con una Fiat Bravo condotta da un brindisino di 76 anni, che viaggiava insieme alla coniuge.

A seguito dell'impatto, si è divelto il paraurti della Bravo, che si è fermata al centro dell'incrocio. La Picanto, centrata sulla fiancata lato conducente, ha proseguito la sua corsa per una decina di metri, invadendo il marciapiede. La giovane automobilista, profondamente scossa, è stata soccorsa da personale del 118, giunto sul posto a bordo di un'ambulanza, ma fortunatamente non ha riportato ferite. Illesi anche i due occupanti della Fiat.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Locale. Le responsabilità del sinistro sono in fase di accertamento. Va tenuto presente, ad ogni modo, che il semaforo situato in via Togliatti, subito dopo il tribunale, era spento. Sul posto anche i vigili del fuoco, per la messa in sicurezza dei veicoli.

