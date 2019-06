Scontro fra camion e auto sulla superstrada: spavento per una famiglia

CAROVIGNO - Il lunotto posteriore è andato in frantumi. Le gomme hanno ceduto. Carrozzeria in parte accartocciata. Momenti di paura per una famiglia a bordo di una Toyota Aygo che intorno alle ore 14 di oggi (sabato 29 giugno) è rimasta coinvolta in un incidente avvenuto sulla strada statale 379 che collega Brindisi a Bari.

All'altezza di Specchiolla, marina di Carovigno, l'utilitaria, per cause da accertare, è stata tamponata da un camion. Fortunatamente l'impatto non è stato particolarmente violento. Tutti gli ocupanti della Toyota hanno lasciato l'abitacolo sulle loro gambe. Sul posto, per i rilievi del caso, si sono recati i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni, con il supporto di una pattuglia dei carabinieri forestali, che hanno fornito ausilio nella gestione della viabilità. .