Incidente stradale sulla 379: ragazza in ospedale, traffico rallentato

SPECCHIOLLA (Carovigno) - Una ragazza è rimasta ferita nell'incidente stradale, avvenuto questa mattina sulla statale 379, in direzione di Bari. Non si conoscono, al momento, le condizioni della giovane, soccorsa dal personale del 118 e dai vigili del fuoco, arrivati sul posto dopo aver ricevuto la telefonata di alcuni automobilisti.

Non è chiara neppure la dinamica. A quanto si apprende, sarebbero rimasti coinvolti due mezzi: un'auto (una Bmw) e un furgoncino. L'incidente è avvenuto nei pressi dello svincolo per Specchiolla - Riva Marina, territorio di Carovigno, attorno alle 10,30 di oggi, martedì 10 ottobre 2018. Sulla corsia in cui è avvenuto l'impatto, si registra un rallentamento del traffico.

