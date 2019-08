Scontro sulla litoranea: mamma e due bambini in ospedale

TORCHIAROLO – Momenti di paura sulla litoranea sud all’altezza di Torre San Gennaro, marina di competenza del Comune di Torchiarolo, nella serata di sabato 17 agosto: due auto, una Hyundai i10 e una Peugeot 206, sono entrate in collisione all’altezza dell’incrocio che porta al residence Miramare. In uno dei veicoli viaggiava una mamma con due bambini piccoli, nell’altro tre persone.

Alla base dell’incidente ci sarebbe una mancata precedenza. I bambini e la donna sono stati portati in ospedale da un’ambulanza del 118. Sulla dinamica indagano gli agenti della Polizia locale di Torchiarolo giunti sul posto per i rilievi del caso.

Entrambe le auto sono state rimosse con il carro attrezzi e parcheggiate nel deposito giudiziario Tarantini in attesa delle prognosi. Il personale della ditta Tarantini si è anche occupato della pulizia dei detriti per la messa in sicurezza del manto stradale.

