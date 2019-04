Spaventoso scontro sulla complanare: auto si ribalta, conducenti illesi

BRINDISI - Miracolosamente illesi due automobilisti coinvolti in uno spaventoso incidente avvenuto intorno alle ore 13 di oggi (martedì 30 aprile) sulla complanare di Brindisi, poco prima dello svincolo per il rione Santa Chiara, direzione Bari. Una Wolkswagen Golf condotta da un uomo si è ribaltata a seguito dello scontro con una Jeep Compass condotta da un altro uomo. L'impatto è avvenuto sotto al ponte che collega il rione Santì'Elia al Sant'Angelo. La dinamica dei fatti è in fase di accertamento.

La Jeep, dopo aver urtato il guard rail, ha terminato la sua corsa con un testa coda. La Golf si è ribaltata, fermandosi alcune decine di metri più avanti, poco prima dello svincolo. Sul posto si sono recati i soccoritori del 118 e gli agenti della polizia locale. Uno dei due conducenti è stato medicato sul posto. L'altro non ha riportato neanche un graffio. Le cause del sinistro sono da appurare. Di certo c'è che la collisione avrebbe potuto avere ben altre conseguenze.

