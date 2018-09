Incidente sulla Statale 7: morti quattro cani, ferito automobilista

SAN VITO DEI NORMANNI - Non è riuscito a evitare l'impatto della sua Bmw contro un branco di cani: il conducente è rimasto ferito, quattro animali sono morti. Non avevano il microchip, né guinzaglio, probabilmente erano randagi.

L'incidente è avvenuto questa mattina attorno alle 6 lungo la strada Statale 7 che collega Taranto a Brindisi, nei pressi dello svincolo per San Vito dei Normanni. Sul posto gli agenti del commissariato di Mesagne per i rilievi: stando a una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe tentato di evitare il branco di cani, sbucati all'improvviso dal lato destro della carreggiata. Non ci è riuscito.