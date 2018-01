Incidente sulla strada per il mare: auto finisce nelle campagne, ferito un uomo

SAN PIETRO VERNOTICO – Incidente nella mattinata di oggi, domenica 21 gennaio, sulla strada provinciale che collega San Pietro Vernotico alla marina di Campo di Mare: una Fiat Panda condotta da un 70enne sampietrano si è cappottata nelle campagne circostanti.

L’uomo è rimasto incastrato nell’abitacolo, sul posto si sono recati i vigili del fuoco e i soccorritori del 118 che lo hanno portato al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi in codice rosso. L’incidente si è verificato all’altezza dell’azienda agricola Tormaresca, sul posto anche i carabinieri. Al momento non si conoscono le cause che hanno provocato la perdita di controllo dell'utilitaria che è stata rimossa con il carro attrezzi e depositata nell'autocarrozzeria Tarantini.

Maggiori dettagli nelle prossime ore.

Gallery