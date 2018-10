Incidente sulla strada per il mare: auto si ribalta nelle campagne

SAN PIETRO VERNOTICO – Auto fuori controllo sulla strada provinciale 86 che collega San Pietro Vernotico a Campo di Mare: una Fiat Panda condotta da un’anziana sampietrana si è ribaltata nelle campagne. Da quanto si apprende la donna è rimasta illesa. È accaduto intorno alle 14.30 di oggi, mercoledì 10 ottobre.

Sul posto per i rilievi del caso si sono recati i carabinieri della compagnia di Brindisi e gli agenti della Polizia locale di San Pietro Vernotico. Non sono ancora chiare le cause che hanno fatto perdere il controllo del mezzo alla conducente, certo è che la donna ha rischiato grosso: la Panda si è ribaltata deformandosi. È andata distrutta, sul posto per la rimozione si è recato il personale della ditta Tarantini, per prelevarla dalla campagna si è reso necessario l’utilizzo del braccio meccanico.

