Tamponamento auto-Tir sulla 379 presso Iaddico: una persona ferita

BRINDISI – Tamponamento tra auto e Tir sulla superstrada 379, all’altezza del santuario di Iaddico, con uno dei passeggeri della vettura trasportato in ospedale per accertamenti. L’incidente è avvenuto attorno alle 14,30 di oggi 10 ottobre, e non ha provocato blocchi del traffico: l’auto coinvolta, una Alfa Romeo Mito con la parte anteriore distrutta è rimasta accanto al jersey spartitraffico, mentre il mezzo pesante, uno Scania, si è arrestato più avanti, sulla destra.

Sul posto una pattuglia della Polizia stradale di Brindisi ha condotto i rilievi per l’accertamento delle eventuali responsabilità, mentre il veicolo danneggiato è stato rimosso da un carro attrezzi. Subito dopo l’incidente ai bordi della carreggiata si sono fermati alcuni automobilisti per prestare soccorso, in attesa dell’arrivo della Polstrada e dei paramedici del 118 che si sono accertati delle condizioni delle persone coinvolte e di quella ferito, trasportata poi al “Perrino”.