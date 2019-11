Auto fuori controllo sulla Brindisi-Lecce: un uomo in ospedale

BRINDISI – Auto fuori controllo sulla strada statale 613 (Brindisi-Lecce) nella tarda mattinata di oggi, giovedì 28 novembre. Ferito il conducente, unica persona coinvolta nel sinistro. Si tratta del proprietario della Farmacia comunale di Trepuzzi (Le).

Secondo una prima ricostruzione della dinamica il veicolo, una Volkswagen Touareg, ha impattato dapprima contro lo spartitraffico in cemento e poi contro il guardrail. L’incidente si è verificato all’altezza dello svincolo per San Pietro-Torchiarolo sulla corsia in direzione Lecce.

Sul posto oltre all’ambulanza del 118 che tra trasportato il ferito in ospedale si è recata una pattuglia della Polizia stradale di Brindisi che ha eseguito i rilievi del caso e coordinato la viabilità. L’auto è stata rimossa con il carro attrezzi e parcheggiata nel deposito giudiziario Tarantini di San Pietro Vernotico.

