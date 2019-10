Auto si ribalta sulla superstrada: spavento per una ragazza

BRINDISI - Ha perso il controllo dell'auto e si è ribaltata. Si sono vissuti momenti di grande apprensione per una ragazza coinvolta in uno spaventoso incidente che si è verificato nel pomeriggio di oggi (5 ottobre) sulla strada statale che collega Brindisi a Taranto, nei pressi dello svincolo per Restinco.

La giovane procedeva verso Taranto. Dopo il ribaltamento, il veicolo si è fermato di traverso sulla corsia di marcia. Fortunatamente i mezzi che sopraggiungevano sono riusciti a scanzarlo. Sul posto si sono recati i soccoritori del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Brindisi. Intervenuto anche il personale Anas per liberare la carreggiata dall'olio fuoriuscito dalla 600. La malcapitata è stata trasportata in ospedale, ma fortunatamente non versa in gravi condizioni.