Tamponamento a catena sulla superstrada: un'auto si ribalta

FRANCAVILLA FONTANA – Grande spavento, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza, per le persone coinvolte in un incidente che intorno alle ore 12,30 del giorno di Pasquetta (22 aprile), si è verificato sulla strada statale 7 che collega Brindisi a Taranto, direzione Taranto, fra l’ultimo svincolo per Francavilla Fontana e quello per Villa Castelli.

Una Lancia Y si è ribaltata a seguito di un tamponamento a catena che ha interessato anche un’Alfa Romeo 156 e una Peugeot Rcz. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana. Gli occupanti sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso, ma nessuno di loro, fortunatamente, versa in gravi condizioni.

A scongiurare conseguenze peggiori, con ogni probabilità, è stato l’utilizzo della cintura di sicurezza. Da quanto appreso, infatti, tutti l’avevano allacciata regolarmente.