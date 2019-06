Scontro all'incrocio: auto si ribalta, quattro persone in ospedale

TORRE SANTA SUSANNA - E' di quattro feriti il bilancio di un incidente che intorno alle ore 23 di mercoledì (27 giugno) si è verificato in via Giusti, nel centro di Torre Santa Susanna. Stando a una prima ricostruzione, una macchina non si è fermata allo stop, travolgendo in pieno un'altra vettura. Questa, a seguito dell'impatto, si è ribaltata, andando a sbattere su altre quattro macchine in sosta.

Sul posto si sono recate diverse ambulanze con personale del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana. I quattro feriti erano vigili e coscienti quando sono stati condotto presso il Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi.