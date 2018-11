Auto contro scooter sulla circonvallazione, due feriti

SAN PIETRO VERNOTICO – Auto contro scooter stamani attorno alle 10,30 sulla circonvallazione di San Pietro Vernotico, incrocio con via De Gasperi. Le due persone coinvolte sono state trasportate in ospedale da ambulanze del 118, ma non sarebbero in gravi condizioni.

L’impatto è avvenuto tra una Fiat 500 condotta da un’insegnante di una scuola superiore del luogo, e lo scooter guidato da un uomo di San Pietro Vernotico. Il guidatore dello scooter, nell’urto è stato sbalzato contro il parabrezza della vettura, mentre il suo mezzo è finito in una cunetta.

Sul luogo dell’incidente per i rilievi del caso è intervenuta la Polizia locale di San Pietro, mentre una pattuglia di carabinieri della stazione locale è giunta in ausilio per occuparsi della viabilità, dato che si tratta di una strada ad alta percorrenza (e con una cifra di incidenti non trascurabile).

