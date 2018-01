Auto si ribalta sulla superstrada: padre, madre e figlia in ospedale

LATIANO - Prima lo scontro con un guard rail. Poi il ribaltamento. Si sono vissuti momenti di grande apprensione per padre, madre e figlia coinvolti in uno spaventoso incidente avvenuto intorno alle ore 18,30 di oggi (20 gennaio) sulla strada statale 7 che collega Brindisi a Taranto, nei pressi dello svincolo per Latiano.

La famiglia procedeva verso Brindisi a bordo di una Fiat Multipla. A un certo punto, per cause da accertare, il conducente ha perso il controllo del mezzo. Dopo il violento impatto, la macchina era accartocciata. I tre erano incastrati all'interno dell'abitacolo, con il rischio di essere travolti da altri veicoli. La rottura del serbatoio ha provocato la fuoriuscita di gasolio. Il liquido si è riversato sull'asfalto, rendendo la situazione ancora più critica.

Sul posto si sono recate diverse ambulanze con personale del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana, i carabinieri della stazione di Latiano e gli agenti della polizia locale. Fortunatamente i malcapitati erano vigili e coscienti. Una volta estratti dalla macchina, sono stati condotti verso il Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi, per le cure del caso. Le loro condizioni pare non siano gravi.