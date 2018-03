Investimento sulla provinciale: guidatore denunciato per omicidio stradale

CELLINO SAN MARCO – E’ stato denunciato per omicidio stradale il 33enne di Torchiarolo, G.L. che nella mattinata di ieri, lunedì 5 marzo, ha investito con la sua Bmw 320 l’84enne di San Donaci Damiano Marzano mentre era intento ad attraversare la strada. È accaduto sulla strada provinciale che collega San Donaci a Mesagne intorno alle 7.

Il pensionato, che a quanto pare stava raccogliendo olive, è stato portato in codice rosso all’ospedale Perrino di Brindisi da un’ambulanza del 118 ma il suo cuore ha cessato di battere poche ore dopo. Il conducente dell’auto, rimasto illeso ma sotto shock per lo spavento, è stato sottoposto a tutti gli accertamenti necessari per stabilire se si era messo alla guida sotto l’effetto di alcool o sostanze stupefacenti. Gli esami hanno dato esito negativo. Della ricostruzione della dinamica dell’incidente mortale se ne sono occupati i carabinieri della stazione di Cellino San Marco competenti per territorio.

I carabinieri della stazione di Erchie, invece, hanno denunciato il 27enne del posto S.D.T. per guida sotto l’influenza dell’alcool. Anche lui è rimasto coinvolto in un sinistro stradale, dagli accertamenti eseguiti è risultato positivo all'alcoltest, con un tasso alcolemico pari a 1,29 g/l. Nella circostanza, gli è stata ritirata la patente di guida e sequestrata l’auto su cui viaggiava perché priva di assicurazione obbligatoria.

L’art.186 del codice della strada “Guida sotto l'influenza dell'alcool” punisce le condotte di chi guida in stato di ebbrezza alcolica. Le sanzioni, previste al secondo comma, puniscono tutti i conducenti sorpresi alla guida con tassi alcolemici che superano il limite massimo consentito di 0,5 grammi di alcool per litro di sangue, sfociando in responsabilità penali già da valori superiori a 0,8.