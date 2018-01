La gru si scontra con il ponte: camion impenna sotto al cavalcavia

LATIANO - Non capita spesso (anzi, non capita praticamente mai) che un camion impenni, reggendosi solo sulle ruote posteriori. Eppure questo evento più unico che raro si è verificato nella tarda mattinata di oggi (26 gennaio) in un sottopasso che si trova in via San Vito dei Normanni, nei pressi del cimitero di Latiano.

Erano circa le 14 quando un mezzo pesante che trasportava una gru si apprestava a passare sotto al cavalcavia della strada statale 7 che collega Brindisi a Taranto. Ma il braccio meccanico non era stato posizionato nel modo opportuno. L’autotrasportatore deve essersene accorto nel momento in cui una parte della gru è entrata in collisione con la struttura di cemento del cavalcavia. Ma ormai era troppo tardi per rimediare all’errore, perché la gru, dopo l’urto, ha fatto impennare il camion, il cui abitacolo ha sbattuto contro la parte inferiore del sottopasso.

A quel punto il mezzo è rimasto sospeso in aria, immobile. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per il conducente, cuscito illeso dall'incidente. Ma rimettere il Tir sulla strada non sarà affatto semplice. Sul posto si sono recati i carabinieri del Norm della compagnia di San Vito dei Normanni e gli agenti della polizia locale, supportati da un equipaggio dell’istituto di vigilanza Vigilnova. Spettera ai vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana il difficile compito di sbloccare il camion. La viabilità, ovviamente, è stata interrotta in quel tratto di strada.

