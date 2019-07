Malore al volante: automobilista perde la vita in città

MESAGNE – Ha accusato un malore mentre era al volante della sua Fiat Punto blu e ha sbattuto contro il prospetto di un'abitazione, dopo aver invaso il marciapiede. Non c’è stato nulla da fare per il mesagnese G.Q., di 73 anni. Il pensionato è deceduto stamani (giovedì 25 luglio) fra via Bastioni e via Gorizia, a Mesagne.

La tragedia si è verificata intorno alle ore 10,30. Alcune persone che hanno assistito alla scena hanno prestato i primi soccorsi all’anziano, privo di sensi. A stretto giro è arrivata un’ambulanza con perzonale del 118. I sanitari hanno cercato di rianimarlo, ma dopo alcuni minuti si sono dovuti arrendere.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale, per gestire la viabilità nella trafficata via di ingresso cittadina.