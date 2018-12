Nuovo scontro sulla circonvallazione di S.Pietro: un uomo in ospedale

SAN PIETRO VERNOTICO – Nuovo incidente sulla circonvallazione di San Pietro Vernotico. Dopo lo scontro frontale di ieri, giovedì 20 dicembre, all’altezza di via Doninzetti, nella mattinata di oggi due veicoli si sono scontrati nei pressi dell’incrocio con la strada che conduce in contrada Betta, in corrispondenza di via Cigno.

A entrare in collisione una Opel e una Seat. Da quanto si apprende l’impatto è avvenuto mentre una delle due auto si stava immettendo sulla circonvallazione. Ad avere la peggio il conducente della Seat: ha battuto violentemente la testa. È stato soccorso dal personale della ditta Tarantini la cui officina è a pochi passi del luogo dell’incidente che ha immediatamente chiamato i soccorsi.

L’uomo aveva un taglio profondo al cranio, era incosciente, e perdeva sangue dalla testa. E' stato portato in ospedale da un’ambulanza del 118. Non avrebbe riportato conseguenze preoccupanti, invece, il conducente della Opel. Sul posto per i rilievi si sono recati gli agenti della Polizia locale. I carabinieri, invece, si sono occupati della viabilità.

I mezzi sono stati rimossi con il carro attrezzi e parcheggiati nel deposito giudiziario Tarantini in attesa della prognosi dell’uomo portato in ospedale. Gli operatori del carro attrezzi si sono anche occupati della rimozione dei detriti dalla sede stradale, per conto della ditta "Sicurezza e Ambiente".

