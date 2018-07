Auto fuori controllo infilzata dal guardrail: giovane automobilista in ospedale

OSTUNI – Potrebbe ritenersi miracolato il 25enne di Ostuni che nella notte tra ieri e oggi, martedì 3 luglio, è rimasto coinvolto in un incidente stradale: dopo aver perso il controllo dell’auto che stava conducendo, una Lancia Musa, si è schiantato contro il guardrail. La barra metallica si è infilzata nell’abitacolo. L’incidete si è verificato sulla provinciale per Fasano alle porte di Ostuni. L’impatto è stato così violento che sono scoppiati gli airbag.

Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare per alcune ore per liberare il veicolo incastrato nel guardrail. Il 25enne è stato portato in ospedale da un’ambulanza del 118, le sue condizioni non dovrebbero essere preoccupanti ma saranno ulteriori accertamenti diagnostici a scongiurare eventuali conseguenze. Sul posto per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica del sinistri si è recata una pattuglia del commissariato di polizia di Ostuni, il 25enne è stato anche sottoposto agli esami necessari a stabilire eventuale presenza di droghe o alcool nel sangue. Al momento non sono note le cause che gli hanno fatto perdere il controllo dell’auto.

