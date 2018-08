Incidente: perde la vita fotografo di LeccePrima, gestore della "Cornetteria di notte"

BRINDISI – Grave lutto per i colleghi della redazione di LeccePrima: nella notte ha perso la vita a causa di un incidente stradale un loro collaboratore fotografo, Luca Capoccia 44 anni di Lecce. Era il gestore della nota “Cornetteria di Notte” meta notturna di centinaia di comitive anche del Brindisino soprattutto nei weekend.

L’incidente che lo ha strappato alla vita si è verificato dopo la mezzanotte tra ieri e oggi, giovedì 30 agosto, sulla provinciale che collega Giuggianello a Minervino di Lecce. Il 44enne era a bordo di una Smart quando per cause in corso di accertamento ne ha perso il controllo. Sulla dinamica indagano i carabinieri di Maglie.

La notizia della sua scomparsa ha sconvolto intere comunità, era un personaggio noto nel capoluogo salentino, amato da tutti “Un grande uomo dal cuore buono", lo descrivono i colleghi. Tra le passioni, oltre al lavoro che svolgeva con grande orgoglio e dedizione, il biliardo e la fotografia. Da qui la collaborazione con la testata on line leccese legata anche alla fraterna amicizia con il direttore Emilio Faivre.

Tutta la redazione di BrindisiReport si stringe attorno al dolore della redazione di LeccePrima in questo momento così difficile.