Incidente in via Grazia Balsamo: quattro auto coinvolte, feriti non gravi

BRINDISI - Incidente stradale all'incrocio tra via Grazia Balsamo e via Fulvia, a Brindisi, nella tarda mattinata di oggi (lunedì 17 dicembre 2018): sono rimaste coinvolte quattro auto, feriti in maniera lieve gli occupanti. Da chiarire la dinamica del sinistro avvenuto attorno alle 13,30. Probabilmente anche a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia.

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale per i rilievi e gli operatori del 118. Non sono state ancora rese note le prognosi dei feriti, portati al pronto soccorso dell'ospedale Antonio Perrino di Brindisi. I polziotti municipali hanno chiesto l'intervento degli operatori della società Ecotecnica, titolare dell'appalto per la raccolta dei rifiuti, per la rimozione dei detriti, per lo più costituti da vetri delle auto.

Il traffico nella zona del quartiere Cappuccini ha, di conseguenza, subito rallentamenti.