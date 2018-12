Rallenta alla vista dell'Autovelox e perde il controllo del veicolo

SAN VITO DEI NORMANNI – Fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze l’automobilista che intorno alle 11 di oggi ha perso il controllo del veicolo mentre percorreva la strada statale 7 (Brindisi-Taranto): l’auto, una Fiat 600, si è girata nel senso contrario a quello di marcia e si è fermata al centro della corsia, l’incidente si è verificato sulla carreggiata in direzione Brindisi all’altezza dello svincolo per San Vito dei Normanni.

Si ritiene che la donna abbia frenato bruscamente alla vista dell’Autovelox. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia locale e un'ambulanza del 118.

