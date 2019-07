Incidente sulla complanare: si ribalta un'ambulanza del 118

OSTUNI - Si è ribaltata su una fiancata, andando a finire su un'aiuola che separa la complanare dalla superstrada. Un'ambulanza con a bordo personale del 118 è rimasta coinvolta in un incidente avvenuto intorno alle ore 13 di oggi (sabato 27 luglio) in zona Lido Morelli, marina di Ostuni.

Il mezzo, da quanto appreso, era partita da Torre Canne per effettuare un intervento di soccorso al Pilone, loccalità costiera che rientra nel territorio di Ostuni. Il sinistro si è verificato poco prima che i soccorritori giungessero a destinazione. Stando a una prima ricostruzione, l'autista dell'ambulanza avrebbe sterzato bruscamente per evitare l'impatto con un'auto che si stava immettendo sulla complanare, senza accorgersi del mezzo in sirena. A quel punto è avvenuto il cappottamento.

Lievi ferite per gli operatori del 118, soccorsi dai colleghi, intervenuti con un'auto medica e un'altra ambulanza.. La dinamica dei fatti è al vaglio della polizia locale di Ostuni. Sul posto anche una squadra di vigili del fuoco del distazzamento della Città Bianca.