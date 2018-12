Rione Cappuccini, si schianta contro auto parcheggiata

BRINDISI - Incidente stradale questa sera in via Monte Sabotino, angolo con via Carbonia: una Fiat 500 Abart è finita contro una Clio che era parcheggiata al lato della carreggiata, non ci sono stati feriti.

Nell'impatto si sono aperti gli airbag della Fiat che hanno fatto da cuscino, proteggendo il conducente. Ancora da chiarire la causa alla base dell'incidente che è avvenuto attorno alle 20.20. In attesa dei rilievi degli agenti della polizia locale, il traffico ha subito rallentamenti.