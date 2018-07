Rosa Marina, auto si ribalta: conducente ricoverato in ospedale

OSTUNI - Vivo per miracolo dopo che l'auto si è ribaltata sulla superstrada Brindisi-Bari, in direzione Nord, all'altezza dell svincolo per il Pilone: l'automobilista è ricoverato nel reparto di Ortopedia dell'ospedale Perrino, per sospette fratture. L'incidente è avvenuto attorno alle 3. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e gli agenti del commissariato di Ostuni.

L'automobilista viaggava da solo in auto, una Volkswagen Polo, quando ha perso il controllo dell'utilitaria che è finita fuori strada ribaltandosi. Alla base dell'incidente, stando a quanto accertato dagli agenti, ci sarebbe un colpo di sonno. L'uomo stava rientrando a casa, dopo aver trascorso una serata con gli amici.

