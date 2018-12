San Pietro Vernotico, terzo incidente in due giorni sulla circonvallazione

SAN PIETRO VERNOTICO - Terzo incidente stradale in due giorni sulla circonvallazione di San Pietro Vernotico: una donna che viaggiava da sola ha perso il controllo dell'auto finendo contro il guardrail. E' successo nella tarda serata di ieri. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, il personale del 118 e le guardie giurate della Vigil Nova.

L'automobilista è stata portata subito in ospedale per gli accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi. L'incidente è avvenuto all'altezza di una curva, in contdada Lero.

