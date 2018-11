Scende dal camion e viene travolto da un tir: muore a 55 anni

FASANO - Tragedia della strada nel Bolognese, dove un camionista di Fasano ha perso la vita travolto da un tir: Nicola Angelo Palmitessa aveva 55 anni. Era in Emilia Romagna per lavoro.

L’incidente è avvenuto questa mattina, 8 novembre 2018, attorno alle 10, sulla strada provinciale 2 delle “Budrie”, a San Giovanni in Persiceto. Per il fasanese non c’è stato niente da fare. Gravissime le ferite riportate nell’impatto. E’ rimasto incastrato nelle lamiere del mezzo.

Stando ai primi rilievi svolti dalla Polizia locale di Terre d’Acqua, impegnati nella ricostruzione della dinamica, l’autoarticolato di Palmitessa era fermo al lato della strada: quando il camionista è sceso, sarebbe stato travolto un tir che viaggiava in direzione opposta.

I mezzi sono stati sequestrati e portati in un deposito giudiziario, in attesa che la Procura disponga una perizia. Nelle prossime ore dovrebbe essere ascoltato l’uomo che era alla guida del tir. Si procede per omicidio colposo, ipotesi di base per stabilire cosa sia successo questa mattina lungo quella bretella.

Palmitessa era originario di Monopoli, ma da anni si era trasferito a Fasano. La notizia è rimbalzata nel Brindisino nel primo pomeriggio.