Schianto contro muretto a secco: paura per un automobilista

CISTERNINO – Ha sfondato un tratto di muretto a secco, dopo aver sbandato più volte. Poteva avere gravi conseguenze un incidente che nel tardo pomeriggio di sabato (11 agosto) si è verificato sulla strada provinciale che collega Cisternino a Fasano.

Nel sinistro è rimasta coinvolta una persona residente in Valle d’Itria che si trovava alla guida di una Fiat Marea station wagon. L’uomo, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, terminando la sua corsa con lo schianto contro il fabbricato. Il veicolo, a seguito dell’urto, ha perso le ruote e parte della carrozzeria.

Sul posto si sono recati gli agenti della polizia locale di Cisternino al comando di Teodoro Nigro e i vigili del fuoco. La circolazione è stata rallentata fino all’arrivo del carro attrezzi, che ha rimosso la macchina incidentata.