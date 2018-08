Schianto in Vespa sulla superstrada: spavento per uno scooterista

MESAGNE – Subito dopo il rovinoso impatto con l’asfalto non ricordava più nulla. Ha riportato delle ferite alla testa (ma se non fosse stato per il casco che calzava, le conseguenze sarebbero state peggiori) un 48enne di Francavilla Fontana che stamani (mercoledì 8 agosto) è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto sulla strada statale 7 Brindisi-Taranto, dopo l’uscita per Mesagne Ovest, direzione Brindisi.

Il malcapitato procedeva alla guida di uno vecchio scooter Vespa di colore bianco. Per cause da accertare, l’uomo, intorno alle ore 11 di oggi (mercoledì 8 agosto), ha preso il controllo del mezzo, cadendo per terra. Il motociclista era vigile e cosciente quando è stato soccorso da personale del 118 e trasportato presso il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi, dove le sue condizioni sono in fase di accertamento.

I rilievi del caso sono stati effettuati dai poliziotti del commissariato di Mesagne, supportati da due auto della polizia locale nella gestione della viabilità. Data l’assenza di segni di frenata sull’asfalto, sarebbe da escludere il coinvolgimento di altri veicoli.

