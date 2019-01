Scontro frontale sulla circonvallazione di Mesagne: un morto

MESAGNE - Incidente stradale mortale sulla circonvallazione di Mesagne, nel tratto tra gli svincoli per Latiano e quello per Torre Santa Susanna: un giovane di 28 anni, Resmi Devicienti, alla guida di una Hyundai Getz è deceduto sul colpo nell'impatto con una Fiat 500 L che proveniva dalla direzione opposta, e il cui guidatore di 37 anni è rimasto gravemente ferito. Si tratta di Fabrizio Aprile, di Torre Santa Susanna. La strada è stata chiusa al traffico, in attesa che arrivi il pubblico ministero di turno in Procura. La vittima invece era residente a Mesagne.

Al momento non è stata ancora resa nota l'identità della persona deceduta. Nulla hanno potuto i soccorritori del 118, una volta arrivati sul posto assieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. L'automobilista era già spirato. L'impatto è stato violentissimo. Si attende l'autorizzazione del magistrato per l'identificazione della vittima e per la successiva rimozione dei veicoli. Sul posto ci sono anche gli agenti della Polizia locale di Mesagne, impegnati nei primi rivilievi utili alla ricostruzione della dinamica dell'incidente.

