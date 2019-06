Scontro frontale sulla strada per il mare: tre persone in ospedale

SAN PIETRO VERNOTICO – Ancora un incidente sulla strada provinciale che collega San Pietro Vernotico alla marina di Campo di mare. Un violento impatto frontale fra due auto è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi (domenica 30 giugno) sul ponte che sovrasta la superstrada Brindisi-Lecce.

Nel pieno del traffico di rientro dalle spiagge, sono entrate in collisione una Fiat 600 con due anziani coniugi entrambi di 79 anni a bordo e una Peugeot condotta da un 31 anni e nessun altro passeggero a bordo. Tutte le persone coinvolte nel sinistro risiedono a Cellino San Marco.

A quanto pare il conducente della Peugeot stava rientrando a casa dopo aver terminato il suo turno di lavoro presso un ristorante di Campo di mare. La 600, invece, viaggiava verso la direzione opposta. A seguito del violento impatto entrambe le auto si sono fermate al centro della carreggiata, bloccandola in entrambi i sensi di marcia.

Sul posto si sono recate diverse ambulanze con personale del 118 e gli agenti della polizia locale di San Pietro Vernotico. Questi hanno bloccato la strada in entrambi i sensi, con deviazione obbligata verso la statale. Sia i due anziani che il 31enne sono stati trasportati presso l’ospedale Perrino di Brindisi. Ad avere la peggio sarebberi stati i pensionati.

Intervenuto un carro attrezzi della ditta Tarantini per rimuovere i mezzi e pulire l'asfalto dai detriti. Questo, purtroppo, è solo l'ultimo di una lunga serie di incidenti che soprattutto nei mesi estivi si verificano sulla San Pietro-Campo di mare, strada per la quale da tempo sono in programma dei lavori di messa in sicurezza.