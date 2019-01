Scontro all'incrocio nel centro di Brindisi: un'auto finisce sul marciapiede

BRINDISI – Fortunatamente quella porzione di marciapiede era vuota, quando è stata improvvisamente invasa da un’auto. Altrimenti avrebbe potuto avere gravi conseguenze un incidente che intorno alle ore 15 di oggi (giovedì 24 gennaio) si è verificato nel centro di Brindisi, all’altezza dell’incrocio fra via Taranto e via Giovanni XXIII.

Due le auto coinvolte nella collisione: una Fiat Punto e una Renault. A seguito dell’impatto, si sono aperti gli airbag della Fiat, mentre la Renault è andata a finire di traverso sul marciapiede, all’angolo fra le due strade. Sul posto, per i rilievi del caso, si sono recati gli agenti della polizia locale. Le persone coinvolte nel sinistro, da quanto appreso, non versano in gravi condizioni.