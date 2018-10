Scontro fra auto e camion sulla provinciale: tre persone ferite

OSTUNI – Si sono vissuti momenti di apprensione nella mattinata di oggi, venerdì 5 ottobre, sulla strada provinciale che collega Ostuni a Carovigno dove un autocarro e una Honda sono entrati in collisione. L’autocarro è finito in una cunetta, per estrarre il conducente dalla cabina si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

L’uomo è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi, a bordo dell’auto cerano padre e figlio che hanno riportato ferite di poco conto.

L’incidente si è verificato alle porte della Città Bianca, sul posto per i rilievi tesi a ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le responsabilità si sono recati gli agenti della Polizia locale di Ostuni. Il traffico ha subito rallentamenti.

