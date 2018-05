Scontro fra auto e moto sulla provinciale: un uomo in ospedale con fratture

CISTERNINO – Un incidente in cui sono rimaste coinvolte due auto e una moto Suzuki 900 si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 25 maggio, sulla strada provinciale 13 che collega Cisternino a Martina Franca (Ta). Ad avere la peggio il motociclista che ha carambolato più volte finendo rovinosamente sull’asfalto. È stato soccorso dal personale del 118 e portato in ospedale, ha riportato fratture alle gambe. Ferite lievi per gli altri automobilisti coinvolti.

Sul luogo dell’incidente si sono recati gli agenti della Polizia locale di Cisternino, coordinanti dal colonnello Teodoro Nigro, che hanno proceduto con i rilievi necessari per ricostruire la dinamica. Secondo una prima ricostruzione lo scontro si sarebbe verificato durante una manovra di sorpasso azzardato. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa un’ora.

