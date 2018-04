Scontro fra due auto sulla provinciale: occupanti incastrati nell'abitacolo

OSTUNI – Paura sulla provinciale che collega Ostuni a Carovigno: due auto si sono scontrate e gli occupanti sono rimasti incastrati nell’abitacolo. È accaduto nel pomeriggio di oggi, venerdì 20 aprile alle porte della Città Bianca. In soccorso dei feriti si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni oltre che le ambulanze del 118. Le auto coinvolte sono una Yaris e una Renault Scenic, si sono gravemente danneggiate nella parte anteriore.

Nella prima viaggiavano due uomini, nella seconda una donna. L’impatto è stato così violento che sono scoppiato gli airbag. Le tre persone coinvolte sono state portate al pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi per essere sottoposte a tutti gli accertamenti diagnostici del caso. Le loro condizioni non dovrebbero essere preoccupanti. La ricostruzione della dinamica dell’incidente e le cause che lo hanno provocato sono al vaglio degli agenti del commissariato di Polizia di Ostuni. La provinciale è stata chiusa al traffico durante i rilievi dei poliziotti, le auto sono state dirottate sulla superstrada. Disagi e rallentamenti di traffico nella zona interessata dall'incidente.