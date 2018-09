Scontro fra due auto sulla provinciale: cinque persone in ospedale

FASANO – Un violento impatto fra due auto si è verificato intorno alle ore 23,45 di ieri (lunedì 24 settembre) sulla strada provinciale che collega Fasano a Savelletri, dove un’Audi A3 con tre fasanesi a bordo ha centrato in pieno la fiancata lato passeggero di una Citroen condotta da una persona del posto trapiantata in Canada e altri tre canaer, all’altezza dell’intersezione con una strada secondaria.

Una donna è rimasta incastrata a bordo di una vettura. La malcapitata è stata estratta dall’abitacolo e condotta in ospedale dal personale del 118. Complessivamente sono stati confoddi in ospedale tre occupanti dell'Audi e due della Citroen. I vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni hanno messo in sicurezza i due veicoli. I rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Fasano.

Nessuno dei feriti, a quanto pare, verserebbe in gravi condizioni.

