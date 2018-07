Scontro fra due moto sulla litoranea al buio: tre feriti fra cui due minori

BRINDISI - Tre persone, fra cui due minorenni, sono rimaste ferite a seguito di uno scontro fra due moto che intorno alle ore 21,30 di lunedì (30 luglio) si è verificato sulla strada provinciale 41 (litoranea a nord di Brindisi), in località Giancola. La strada era avvolta dalle tenebre a causa dell’ormai consueto guasto dell’impianto di illuminazione.

Entrambi i veicoli, un Piaggio 125 e una Gilera 830, procedevano in direzione nord. Giunti all’intersezione con via Alcione, i due motocicli sono entrati in collisione, forse a causa di una manovra di sorpasso. Alla guida della Gilera si trovava il 50enne S.C., di Brindisi. Il Piaggio era condotto dal minorenne Z.G., che trasportava un altro minorenne.

Tutti e tre, feriti in maniera lieve, sono stati trasportati in ospedale da personale del 118. Sul posto, per i rilievi del caso, si sono recati gli agenti della polizia locale di Brindisi coordinati dal comandante Antonio Orefice. Il Piaggio è stato sottoposto a fermo amministrativo, poiché condotto senza idoneo titolo di guida. Inflitte sanzioni pecuniarie a entrambi i conducenti.