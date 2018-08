Scontro fra Suv e utilitaria sulla provinciale per il mare: un ferito

CAROVIGNO – E’ di due auto danneggiate e un ferito il bilancio di in un incidente che si è verificato nella mattinata di oggi, sabato 4 agosto, sulla strada provinciale che collega Carovigno a Torre Santa Sabina. Lo scontro, avvenuto in località Corte di Ferro, è stato violento: le auto coinvolte sono una Fiat Panda e un Suv Wolkswagen Touareg. A quest’ultimo sono scoppiati gli airbag.

Sul posto oltre a un’ambulanza del 118, che ha portato il conducente della Panda in ospedale, si è recata una pattuglia degli agenti della Polizia locale di Carovigno. Il traffico sulla strada che porta al mare (Torre Santa Sabina è una località balneare di competenza del comune di Carovigno) ha subito rallentamenti per quasi tre ore. Per tutta la durata dei soccorsi prima e i rilievi poi.

La corsia interessata dall'incidnete è stata chiusa mentre sull’altra si è proceduto a circolazione alternata secondo i sensi di marcia. Il conducente della Panda, un uomo sulla 30ina, non dovrebbe aver subito ferite preoccupanti ma si attende l’esito degli approfondimenti diagnostici per scongiurare conseguenze gravi.

